Отдых в Калининградской области подешевел: где ночь стоит ₽7100, а где цены взлетели на 45%

Аналитики сервиса «Островок» подвели итоги летнего сезона 2026 года в Калининградской области. Отдых в отелях и апартаментах региона немного подешевел: средняя стоимость ночи снизилась на 4% и составила ₽7100. Калининградская область заняла четвертое место среди российских направлений по числу бронирований, передает « Русский Запад ⁠».

Ряд городов показал резкий рост популярности. Пионерский прибавил 45% по сравнению с 2025 годом, Зеленоградск — 13%, Янтарный — 11%.

Туристы бронируют жилье в области основательно: в среднем за 48 дней до заезда. Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 30 дней, в Краснодарском крае — 40, в Москве — 17.

Предложение размещения выросло на 22%. Жители области активно сдают квартиры: число апартаментов увеличилось на 23%, тогда как классические отели нарастили мощности лишь на 13%.

Самое интересное: калининградцы минувшим летом отдыхали дома — 14% бронирований жителей региона пришлось на поездки внутри области.