Отек Квинке и предынсультное состояние на борту: как врач спас двух пассажирок

SHOT: врач на борту самолета помог двум пассажиркам рейса в Тюмень

Общество

Во время рейса в Тюмень двум пассажиркам потребовалась срочная медицинская помощь. Как сообщил Tourdom.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, одной из женщин резко стало плохо. Бортпроводники отвели ее в хвостовую часть салона, где находился врач, летевший тем же рейсом. У пассажирки заподозрили отек Квинке.

Пока медик оказывал помощь, экипаж столкнулся с новым вызовом: еще одной женщине стало резко хуже. У нее возникли проблемы с дыханием и значительно повысилось давление. По предварительной оценке, состояние могло быть предынсультным. Врач и бортпроводники оказали необходимую помощь обеим женщинам и стабилизировали их состояние до посадки. В аэропорту Тюмени их уже встречала карета скорой, после приземления пассажирок передали бригаде. Благодаря действиям экипажа и медика пилоты не стали прерывать рейс для посадки на резервном аэродроме. Присутствие врача на борту имеет особое значение при резком ухудшении самочувствия, поскольку стюарды могут оказать только первую доврачебную помощь. Некоторые российские перевозчики поощряют медиков, готовых помочь в полете. Например, программа «Врачи на борту» дает участникам скидку 10% на билеты S7 Airlines, дополнительное место багажа и другие привилегии. Решение оказать медицинскую помощь во время рейса остается за самим врачом.

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