Отеки от стресса: психолог Касимова объяснила, почему вода задерживается

Психолог Касимова: ночью организм накапливает воду для восстановления

Общество

Психолог и телесно ориентированный терапевт София Касимова назвала хронический стресс и недостаток сна среди причин появления отеков. В беседе с «Радио 1» она объяснила, что напряженная работа или сложные отношения могут мешать организму полноценно восстанавливаться ночью.

По словам специалиста, в современной психосоматике тело восстанавливается так: ночью организм накапливает воду, чтобы «переработать» напряжение прошедшего дня, а затем вода уходит естественным образом — это часть восстановления после стресса.

Касимова отметила, что если человек просыпается среди ночи или спит около четырех часов, процесс восстановления прерывается, из-за чего вода может задерживаться. Еще одной причиной она назвала утренний режим без завтрака и с кофе на ходу. Кроме того, отеки могут появляться на фоне повышенной активности нервной системы при нарушении выработки кортизола.

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