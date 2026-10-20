Отеки от стресса: психолог Касимова объяснила, почему вода задерживается

Психолог и телесно ориентированный терапевт София Касимова назвала хронический стресс и недостаток сна среди причин появления отеков. В беседе с « Радио 1 » она объяснила, что напряженная работа или сложные отношения могут мешать организму полноценно восстанавливаться ночью.

По словам специалиста, в современной психосоматике тело восстанавливается так: ночью организм накапливает воду, чтобы «переработать» напряжение прошедшего дня, а затем вода уходит естественным образом — это часть восстановления после стресса.

Касимова отметила, что если человек просыпается среди ночи или спит около четырех часов, процесс восстановления прерывается, из-за чего вода может задерживаться. Еще одной причиной она назвала утренний режим без завтрака и с кофе на ходу. Кроме того, отеки могут появляться на фоне повышенной активности нервной системы при нарушении выработки кортизола.