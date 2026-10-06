Отель в Самарканде перепродал номера россиян: туристам едва не пришлось ночевать на улице

TourDom.ru: турагент спас россиян от ночевки на улице в Самарканде

Общество

Российские туристы едва не остались без ночлега в Самарканде из-за того, что отель перепродал их номера. Инцидент произошел в конце сентября. Как сообщает TourDom.ru, московский турагент и блогер Александр Тепляков с друзьями забронировал на Booking за три недели до поездки четыре номера в Dilkash Hotel на две ночи.

За несколько часов до заезда он предупредил сотрудников о прибытии к полуночи и получил подтверждение, что стойка регистрации работает круглосуточно.

Однако по приезде выяснилось, что все номера перепроданы. В городе проходила Всемирная шахматная Олимпиада, и администрация отеля заявила о распоряжении властей отдавать приоритет участникам турнира. При этом со счета россиян списали по $40,5 за каждый номер — то ли за одну ночь, то ли как штраф за незаезд. По словам Теплякова, турнир к тому моменту уже закончился, поэтому осталось неясным, кого заселили на их места.

Альтернативу нашли с трудом: почти все было занято шахматистами. Под утро туристы оказались в Feyruz Guest House, который уступает по уровню. С владельцами и представителями Dilkash договорились, что цена за две ночи останется прежней — $324 за четыре номера, а оплата произойдет после возврата денег первым отелем. Однако после пробуждения сотрудники Dilkash попросили отменить бронь на Booking с формулировкой «изменились планы». Деньги к тому моменту вернулись, и Тепляков согласился. Он заплатил $324 Feyruz Guest House, после чего ему заявили, что столько стоит одна ночь, которая уже потрачена, и нужно уезжать. Директор Dilkash в резкой форме сообщила, что денег россиян у нее нет, а значит, и обязательств тоже.

Ситуация разрешилась только после угрозы вызвать полицию. Владельцы Feyruz Guest House разрешили туристам остаться без доплаты, но пришлось потесниться и ночевать в трех номерах вместо четырех. На разбирательства ушел почти весь день, поэтому в «Русский Самарканд» туристы так и не попали. TourDom.ru запросил комментарий у администрации Dilkash Hotel, но ответа к моменту публикации не получил.

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