Отель в Стамбуле кормит туристов отходами под видом высокой кухни

Barceló Hotel Group запустил безотходное меню в отеле Стамбула

Общество

Barceló Hotel Group запустил в Турции инициативу «От отходов к искусству», которая переросла в «Манифест безотходной гастрономии». Первой площадкой стал отель Barceló Istanbul, где гостям предложили дегустационный ужин из шести блюд, приготовленных по принципам безотходной кухни.

Для окрашивания еды и посуды используются спитая кофейная гуща и чайная заварка, а в качестве вкусовых основ — побочные продукты кухонной переработки. Администрация отеля утверждает, что текстуры на тарелке визуализируют глобальные проблемы: лесные пожары, засуху и таяние ледников. Опыт планируют распространить на курорты в Каппадокии и Анкаре.

Региональный директор Barceló Hotel Group в Турции Хасан Экмен заявил, что на обоих этапах проекта они обратили внимание на воздействие климатического кризиса на природу. По его словам, повторное использование текстиля и кухонных ингредиентов для передачи послания через искусство и гастрономию продемонстрировало практическое воплощение их понимания устойчивого развития.

Главный редактор Турпрома Александр Гордиец назвал инициативу поводом для экономии. По его мнению, отходы остаются отходами, а концепция устойчивого развития превратилась в инструмент урезания сервиса ради сокращения бюджетов. Он привел примеры: сначала отели сэкономили на уборке, внушив туристам, что ежедневная смена белья вредит экологии; затем убрали одноразовые флаконы, заменив их дозаторами; теперь перерабатывают кухонные остатки в «высокую кухню». Гордиец считает это цинизмом ресторанного маркетинга и советует туристам требовать стандартные качественные блюда.

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