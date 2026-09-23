Отец Александр в мордовской колонии обратился к осужденным женщинам: о чем была проповедь?

В проповеди, прозвучавшей в храме колонии, священник говорил о взаимном уважении и душевном спокойствии. По его словам, внутреннее примирение является основой для исправления личности. Осужденные также приняли участие в Таинствах Исповеди и Причастия. В ведомстве отметили, что регулярное участие в церковной жизни помогает женщинам справляться с тревожностью и формировать настрой, необходимый для возвращения к обычной жизни после освобождения. Ранее в одной из колоний Мордовии в сентябре психологи провели тренинг, посвященный суициду, и объяснили, что удерживает человека от рокового шага. Кроме того, сотрудники ЗАГС в Зубово-Полянском районе организовали редкие для колонии церемонии — три свадьбы за решеткой.