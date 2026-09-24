«Отец-герой» и орден «За верность семье»: как хотят поддержать многодетных отцов

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил учредить в России День многодетного отца и выплачивать в этот праздник по ₽100 тысяч на семью. Об этом он заявил « Абзацу ».

По мнению общественника, новая дата в календаре не должна остаться формальностью. Он считает, что праздник нужно подкрепить ощутимой поддержкой из бюджета, а также расширенным набором льгот — по коммунальным платежам, проезду в транспорте и налоговым вычетам. Иванов пояснил, что один день в календаре без материальной поддержки — пустая формальность. Он предложил, чтобы многодетные отцы получали единовременную выплату, назвав ₽100 тысяч достойным подарком и реальной помощью. Дополнительно он выступил за повышенный налоговый вычет на каждого ребенка, льготы по ЖКУ и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Общественник добавил, что семья держится на двух равных опорах, поэтому государство должно официально признать труд мужчин, воспитывающих детей. Для этого он предложил учредить новые государственные награды, например медаль «Отец-герой» или орден «За верность семье». Соответствующие законопроекты Иванов намерен направить в Госдуму и Минтруд.