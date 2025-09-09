Отец лишился дочери, пытаясь прогнать птицу: один выстрел решил все

В американском штате Иллинойс мужчина случайно убил свою дочь-подростка, пытаясь подстрелить залетевшего в дом канюка. Об этом также сообщает New York Post .

В штате Иллинойс, США, мужчину обвиняют в непредумышленном убийстве дочери. Трагедия произошла в городе Прери-дю-Роше, когда в дом залетел канюк. Тогда 34-летний Дэвид Шультайс решил выстрелить в птицу из пистолета. По данным источника, он спрятался за дверным косяком, опасаясь рикошета, и выстрелил.

Пуля попала в 14-летнюю дочь Шультайса, Эмму, которая находилась на улице. Девочка скончалась в больнице, Шультайсу предъявлено обвинение в неосторожном обращении с оружием, повлекшем смерть человека. Мужчина сдался полиции и ожидает суда в тюрьме.

Ранее в России на свободу вышел бизнесмен-убийца, расправившийся 11 лет назад с партнером.