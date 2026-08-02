Отец вундеркиндов Тепляков попытался штурмом взять МГУ

В Московском государственном университете разразился скандал с участием многодетного отца Евгения Теплякова – мужчина пытался попасть в приемную комиссию с требованием зачислить его 14-летнюю дочь Алису и 12-летнего сына, но получил отказ и устроил конфликт, в результате которого пришлось вызывать полицию. Об этом стало известно Voice .

Евгений Тепляков, известный своими попытками дать детям крайне раннее высшее образование, вновь оказался в центре скандала. На этот раз – в главном вузе страны. По его словам, сотрудники МГУ захлопнули дверь прямо перед ним, а сам он в ответ начал снимать происходящее на камеру и не реагировал на просьбы остановиться. В ход пошли оскорбления и угрозы в адрес персонала, что спровоцировало вызов полиции.

Позиция университета категорична: зачисление в магистратуру в 14 лет невозможно по правилам приема. Замдекана по учебной работе факультета психологии Артем Ковалев также напомнил, что Алиса Теплякова уже пыталась учиться в МГУ в 2022 году, но не смогла осилить программу первого курса из-за ее сложности.

Тепляков же назвал происходящее «абсолютнейшим цирком» и обвинил руководство вуза в нежелании разбираться в его ситуации. Полиция разбирается в деталях конфликта.