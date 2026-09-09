Откуда в Туре взялось растение из тропиков? Версия ботаника Кузьмина удивляет

Он рассказал, что заметил пятно необычной окраски во время учетного марш-броска по заречной части города. Изучив находку, специалист опознал в ней пистию — тропическое растение, которое в естественной среде обитает в теплых регионах Западного и Восточного полушарий. Оно способно очень быстро размножаться: пара розеток за месяц может покрыть небольшой водоем. Благодаря этому пистия иногда используется как естественный биофильтр.

По словам Кузьмина, из-за потепления климата растение постепенно продвигается в умеренные широты. С 1976 года оно осваивало водоемы Дании, позже его фиксировали в незамерзающей реке Пехорке под Москвой, в Северском Донце под Харьковом и в Клязьме. Однако окончательно пистия в таких регионах не приживается, поскольку не может стабильно зимовать. В Тюмени же были найдены розетки диаметром до 15 сантиметров — крупнее, чем обычно бывает в аквариумах.

Исследователь предположил, что рекордное половодье смыло растение из частного пруда в Свердловской области, где его выращивали как декоративное. Течение принесло «зеленого пришельца» к берегу Туры. Во время первой встречи ботаник сфотографировал растение и взял образцы для гербария. Через неделю, когда вода спала, почти все розетки оказались на берегу и высохли. В реке осталась только одна.