Отменили концерт Канье Уэста? Психолог советует не страдать, а купить билет на другое шоу и уехать в тур
Психолог Зберовский: отмену концерта Канье Уэста можно пережить с другим билетом
Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Абзацем» рассказал, как справиться со стрессом, если концерт Канье Уэста в России отменят. По его словам, покупка билетов на другое выступление или небольшое путешествие помогут наладить эмоциональное состояние.
Специалист посоветовал поклонникам не расстраиваться заранее из-за сообщений о проблемах с организацией шоу. Если мероприятие все же не состоится, деньги за билеты со временем вернут, а загладить разочарование поможет выбор другого культурного события. Зберовский подчеркнул, что любой артист не может быть центром Вселенной, и предложил заменить один концерт другим: «Подобное лечится подобным».
Психолог добавил, что поездка на выступление в регионы позволит совместить концерт с коротким туром. В небольших городах билеты на известных исполнителей часто дешевле, площадки более камерные, а зрители ближе к артисту. Такая смена планов, по мнению Зберовского, поможет быстро справиться с досадой и получить положительные эмоции.