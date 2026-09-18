Отменили концерт Канье Уэста? Психолог советует не страдать, а купить билет на другое шоу и уехать в тур

Психолог Андрей Зберовский в беседе с « Абзацем » рассказал, как справиться со стрессом, если концерт Канье Уэста в России отменят. По его словам, покупка билетов на другое выступление или небольшое путешествие помогут наладить эмоциональное состояние.

Специалист посоветовал поклонникам не расстраиваться заранее из-за сообщений о проблемах с организацией шоу. Если мероприятие все же не состоится, деньги за билеты со временем вернут, а загладить разочарование поможет выбор другого культурного события. Зберовский подчеркнул, что любой артист не может быть центром Вселенной, и предложил заменить один концерт другим: «Подобное лечится подобным».

Психолог добавил, что поездка на выступление в регионы позволит совместить концерт с коротким туром. В небольших городах билеты на известных исполнителей часто дешевле, площадки более камерные, а зрители ближе к артисту. Такая смена планов, по мнению Зберовского, поможет быстро справиться с досадой и получить положительные эмоции.