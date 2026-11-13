Отменили рейс? Минтранс объяснил, какие справки для возврата денег не нужны

Законодательство РФ не требует от пассажира избыточных процедур при возврате денег за авиабилет в случае отмены рейса. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В ведомстве пояснили, что авиакомпании и агентства по продаже билетов используют единую систему бронирования, а информация об отмене рейса отражается в брони пассажира отметкой «Рейс отменен» и соответствующим статусом полетного сегмента.

При обращении за возвратом в пределах срока действия билета пассажиру не требуется дополнительно подтверждать факт отмены рейса. Деньги возвращают по месту приобретения билета: 10-дневный срок установлен законом «О защите прав потребителей». При этом фактическое поступление суммы на счет зависит от времени, необходимого на банковские операции, и не может быть ускорено перевозчиком в одностороннем порядке.

Для реализации права на возврат провозной платы пассажиру достаточно уведомить авиакомпанию об отказе от воздушной перевозки. Таким образом, по данным Минтранса, отдельные справки и подтверждения от пассажира не нужны: отмена уже зафиксирована в системе бронирования, а сроки зачисления зависят от банка, а не от авиакомпании.