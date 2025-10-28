Отменить штрафы предложили для водителей, если в нарушении виновата яма на дороге

Депутаты Госдумы направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменять штрафы водителям, если нарушение произошло из-за дорожной ямы или другого препятствия. Об этом сообщают РИА Новости .

В документе парламентарии предлагают закрепить в КоАП РФ норму, согласно которой вынесенный штраф за нарушение ПДД автоматически аннулируется, если причиной стала яма или разрушенный участок дороги. Законопроект направлен на повышение доверия к системе дорожного контроля и судопроизводства, а также стимулирование ответственного содержания инфраструктуры.

По информации депутатов, водители часто получают штрафы за выезд за стоп-линию, пересечение сплошной разметки или выезд на встречную полосу, когда такие действия вызваны необходимостью объехать поврежденный участок дороги. Эти случаи фиксируются во многих регионах, особенно в зимний и весенний периоды.

В настоящее время законодательство не предусматривает исключений для таких ситуаций, и автоматические камеры фиксируют нарушение даже при очевидном препятствии на дороге, что, по мнению депутатов, требует корректировки правил.

