Отопление при +11: почему москвичам придется платить больше и мерзнуть?

Запуск отопительного сезона при среднесуточной температуре 10–11 градусов невыгоден с экономической точки зрения и способен увеличить расходы жителей на тепло. Об этом Агентству городских новостей « Москва » заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, комментируя предложение пересмотреть температурный порог для старта отопительного периода.

По его словам, если включить отопление на месяц раньше, траты населения вырастут на 8–10%. Крохин подчеркнул, что любые ранние включения и поздние отключения ложатся на карман простых граждан. Он считает правильным опираться на объективные данные о температуре воздуха, которая должна держаться на определенном уровне пять суток.

Эксперт отметил, что технически начать сезон при более высокой температуре возможно: подготовка объектов к зиме должна завершаться к 1 сентября, и до этого срока 99% объектов уже готовы. Однако на практике остаются недоделки и скрытые дефекты, а дополнительное время позволяет их устранить. Поэтому, по словам Крохина, технически включить можно, но нецелесообразно.

Он добавил, что подача тепла в относительно теплую погоду приведет к перетопу. Жители начнут жаловаться на духоту и сухость, откроют форточки и будут «греть улицу», а расход тепла вырастет. Действующий порог в 8 градусов, напомнил Крохин, установлен с учетом характеристик типовой жилой застройки, составляющей значительную часть фонда. Для современных энергоэффективных домов подход в перспективе может быть более гибким, но для изменения нормативов сначала нужно провести исследования энергоэффективности зданий и оценить последствия.