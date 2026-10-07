Отравление в пятизвездочном отеле Турции: туристы ищут замену

TourDom.ru: туристы ищут замену отелю в Турции после жалоб на отравление

Общество

Туристы, забронировавшие отдых в пятизвездочном отеле Bosphorus Sorgun 5* в Сиде, начали рассматривать замену гостиницы. Поводом стали сообщения о проблемах со здоровьем у российских гостей. Об этом пишет TourDom.ru.

Информацию о жалобах распространил Telegram-канал Shot. Одна из читательниц рассказала, что приехала компанией из девяти человек, и семеро из них столкнулись с рвотой и диареей. Другие постояльцы также обращались к отельному врачу с аналогичными симптомами. Туристы связывают недомогание с плохим качеством еды и антисанитарией: по их мнению, в пляжном баре стаканы лишь ополаскивают водой и подают снова.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что страховые компании с августа зафиксировали 23 обращения от отдыхавших в Bosphorus Sorgun. Россияне жаловались на рвоту, диарею и признаки гастроэнтерита. В РСТ подчеркнули: эти обращения не позволяют установить причину недомогания и подтвердить инфекцию — нужны медицинские и санитарно-эпидемиологические исследования.

В туристических чатах обсуждают, стоит ли сохранять брони. Одна из участниц написала, что летит 8 ноября и решила заменить отель, пока есть время. Другая заявила, что точно будет менять гостиницу. Некоторые делятся личным опытом: подписчица утверждает, что была в Bosphorus Sorgun в августе и все, с кем она общалась, болели. Еще одна туристка рассказала, что чувствовала себя плохо три дня.

Редакция TourDom.ru направила запрос в Bosphorus Sorgun 5*, чтобы получить комментарий. Отель представляет собой крупный комплекс примерно на 450 номеров, где одновременно могут отдыхать около 1 тыс. человек.

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