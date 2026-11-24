По словам Баталова, он не понимает, от чего родным могло понадобиться прятаться, и хотел бы это выяснить. Он понял, что совсем не знал отчима Сергея Усольцева. Заблудиться семья, по его мнению, не могла: мать не ушла бы далеко, тем более в плохую погоду.

Баталов прокомментировал и кадры с камеры наблюдения в Кутурчине накануне пропажи, впервые показанные на НТВ. На них ночью Усольцевы едут не к туристической базе, а в противоположную сторону, к тропе на Кутурчинское Белогорье. Сначала он счел видео фейком, потому что кадры легко отзеркалить. Затем допустил, что родители могли случайно повернуть не туда, а камера не зафиксировала обратный путь. Баталов убежден, что его семья жива.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в конце сентября 2025 года и пропали. Ранее друг семьи Валентин Дегтярев заявил, что на кадрах поисковых работ заметил две небольшие бутылки из-под алкоголя и нож. По его мнению, Сергей мог избавиться от семьи в этом месте, а затем выпить купленный перед походом алкоголь.