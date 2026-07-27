Пищевое отравление в ресторане может обернуться для заведения серьезными убытками и компенсацией морального вреда пострадавшему. О том, как действовать, если стало плохо после посещения общепита, « Абзацу » рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Эксперт пояснил, что сам по себе факт недомогания еще не доказывает вину ресторана. Если симптомы появились сразу после еды, необходимо без промедления обратиться к врачу. Медицинские документы — результаты анализов, выписка, назначения и чеки — станут ключевыми доказательствами. Лучшим подтверждением покупки остается чек, но его отсутствие не лишает права на защиту. Подойдут выписка по банковской карте, данные заказа в приложении, электронный чек, переписка с рестораном или агрегатором, фотографии и показания свидетелей. Закон о защите прав потребителей не ставит возможность предъявления претензий в зависимость от бумажного чека. Если сохранилась еда, упаковка или часть блюда, их ни в коем случае нельзя выбрасывать — может потребоваться лабораторная экспертиза.

Матюшенков уточнил, что фиксированной суммы компенсации закон не устанавливает. Пострадавший вправе требовать возврата стоимости некачественной еды, возмещения расходов на лекарства и исследования, а также выплаты морального вреда. Размер компенсации не привязан к цене блюда: суд учитывает продолжительность болезни, тяжесть состояния, госпитализацию, физические и моральные страдания. Если ресторан отказывается добровольно удовлетворить требования, через суд с владельцев могут взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу клиента.