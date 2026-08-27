В Хивском районе Дагестана 59-летний мужчина похитил пятилетнюю девочку и всю ночь удерживал ее в лесу, угрожая ножом. Об этом сообщает Telegram-каналы.

По предварительным данным, причиной стала личная неприязнь: злоумышленник был знаком с отцом ребенка. Пока тот находился на заработках, мужчина начал ухаживать за его 44-летней супругой, но получил отказ. После этого он забрал дочь женщины из дома и увез в лес, где девочка провела ночь, а похититель угрожал ей ножом.

Ребенка удалось найти и освободить. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и продолжал угрожать расправой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, обстоятельства устанавливаются.