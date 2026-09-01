Овербукинг не нужен пассажирам: депутат Гартунг объяснил, почему нельзя узаконивать перепродажу мест в самолетах

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг выступил против инициативы Минтранса узаконить овербукинг на авиарейсах. В комментарии Агентству городских новостей «Москва» он заявил, что такой практики быть не должно.

По мнению депутата, если овербукинг все же возник, это должно рассматриваться как форс-мажор для пассажира. В таком случае авиакомпания обязана полностью компенсировать убытки и моральный вред. Гартунг считает, что легализация овербукинга означает предоставление перевозчикам права продавать билеты по собственному усмотрению, в одностороннем порядке менять условия и аннулировать уже проданные места.

Парламентарий допустил обсуждение закона только при условии, что в нем пропишут такие правила, при которых овербукинг станет невыгоден авиакомпаниям, а приоритет получат права пассажиров. По его словам, пассажир не должен быть заложником «жадности авиакомпаний».