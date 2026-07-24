«Оземпик» и выпадение волос: новое исследование показало, чем рискуют худеющие на GLP-1

Популярные препараты для снижения веса на основе семаглутида и тирзепатида могут повышать риск выпадения волос. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании, опубликовавшие результаты в журнале The BMJ .

Исследователи проанализировали медицинские данные примерно 12 тысяч человек с диабетом второго типа, которым в 2019–2024 годах впервые назначили препараты группы GLP-1, включая «Оземпик». Для сравнения использовались две группы пациентов, принимавших другие распространенные лекарства от диабета. Наблюдение длилось в среднем от двух до трех лет. У принимавших GLP-1 риск развития алопеции оказался на 37% выше по сравнению с пользователями ингибиторов SGLT-2 и на 68% выше, чем у принимавших ингибиторы DPP-4. При этом абсолютная вероятность оставалась небольшой: выпадение волос зафиксировали примерно у 1,6% пациентов из группы GLP-1.

Авторы подчеркнули, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, поскольку анализировались уже существующие медицинские записи. Однако вероятное объяснение выглядит логичным: стремительное и значительное похудение само по себе способно временно нарушать цикл роста волос. Дополнительным фактором может быть резкое сокращение калорий, из-за которого организм недополучает железо, цинк и другие необходимые вещества. Не исключаются также гормональные и иммунные изменения на фоне терапии.

Большинство выявленных случаев относились к нерубцовой алопеции, при которой волосяные фолликулы не разрушаются и рост волос со временем способен восстановиться. Предупреждение о возможном выпадении волос уже содержится в инструкциях к препаратам GLP-1, а новое исследование добавляет данные о частоте такого эффекта. Ученым предстоит выяснить точный механизм и скорость восстановления, однако уже сейчас они подчеркивают: риск существует, но для большинства пациентов он остается небольшим.