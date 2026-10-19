Падение с шести метров: российская туристка сорвалась у водопада в Анталье

NTV: российская туристка сорвалась с водопада в Анталье и попала в больницу

Общество

Российская туристка получила травмы после падения с шестиметровой высоты в районе водопада Куршунлу в Анталье. 58-летнюю женщину эвакуировали спасатели и доставили в больницу. Об этом сообщает NTV.

По информации турецкого издания, Ольга осматривала ботанический сад на территории комплекса вместе с друзьями. Во время прогулки она потеряла равновесие и упала на камни с высоты около шести метров. Родственники и очевидцы обратились за помощью по номеру 112.

На место направили жандармов, медиков и пожарных. Из-за сложного рельефа спасателям пришлось спускаться к пострадавшей по труднопроходимому участку. Женщину уложили на носилки, вынесли в безопасное место и передали бригаде медицинской помощи. После этого россиянку на скорой доставили в городскую больницу Антальи. По данным издания, состояние туристки оценивается как стабильное, угрозы для ее жизни нет.

Читайте также

До метро «Физтех» и МЦД: где в Подмосковье пойдут 6 новых автобусов

«Земля накрывает спадом»: что произойдет с геомагнитным фоном 15 октября и кому грозит недомогание

Более полумиллиона рублей пропали в самолете: москвич обнаружил подмену долларов

«Оценят не оценки». В 29 регионах проверят психологический климат и воспитание в школах

«Оценят не оценки». В 29 регионах проверят психологический климат и воспитание в школах

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее»

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее»

График сорван: как Дептранс ликвидирует последствия ЧП на юге ветки

«Фантастическое существо-звезда»: жительница Лыткарина нашла в лесу необычный гриб

«Фантастическое существо-звезда»: жительница Лыткарина нашла в лесу необычный гриб

Запасы исчерпаны: российский регион остался без препаратов для диабетиков

Запасы исчерпаны: российский регион остался без препаратов для диабетиков

Климатолог рассказала о температуре и осадках в октябре

Климатолог рассказала о температуре и осадках в октябре

Онлайн-спрос на лекарства в России вырос на 46%

Онлайн-спрос на лекарства в России вырос на 46%

Ноябрьские льготы на транспорт: что нужно проверить российским пенсионерам

Россияне стали чаще покупать часы

Россияне стали чаще покупать часы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное