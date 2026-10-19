Падение с шести метров: российская туристка сорвалась у водопада в Анталье

Российская туристка получила травмы после падения с шестиметровой высоты в районе водопада Куршунлу в Анталье. 58-летнюю женщину эвакуировали спасатели и доставили в больницу. Об этом сообщает NTV.

По информации турецкого издания, Ольга осматривала ботанический сад на территории комплекса вместе с друзьями. Во время прогулки она потеряла равновесие и упала на камни с высоты около шести метров. Родственники и очевидцы обратились за помощью по номеру 112.

На место направили жандармов, медиков и пожарных. Из-за сложного рельефа спасателям пришлось спускаться к пострадавшей по труднопроходимому участку. Женщину уложили на носилки, вынесли в безопасное место и передали бригаде медицинской помощи. После этого россиянку на скорой доставили в городскую больницу Антальи. По данным издания, состояние туристки оценивается как стабильное, угрозы для ее жизни нет.