Пакет убивает урожай: миколог объяснил, почему грибы в нем преют и гниют еще до дома

Миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров в беседе с РИАМО предупредил, что использование полиэтиленового пакета во время длительного сбора грибов сокращает срок хранения урожая. По его словам, в такой таре грибы быстро портятся и повреждаются.

Эксперт пояснил, что при непродолжительных выходах в лес пакет допустим, но при долгих прогулках грибы в нем начинают преть, накапливать влагу и задыхаться, из-за чего к моменту возвращения домой они уже могут начать подгнивать. Кроме того, под собственным весом грибы в пакете нередко ломаются. Оптимальной тарой миколог назвал корзину: она обеспечивает доступ воздуха, помогает сохранить урожай, а через прорези высыпаются споры, способствуя естественному размножению грибов.