«Палатка стояла на продуваемом склоне»: гид из Екатеринбурга изложил свою версию трагедии

Впервые он оказался там в 2014 году, после чего заинтересовался историей трагедии и стал изучать материалы дела, а со временем начал проводить собственные реконструкции: заказал палатку и подвесную печку, аналогичные тем, что были у группы в 1959 году. Вместе с туристами он ставит лагерь на том самом месте, где нашли палатку, и в течение трех-четырех дней наблюдает, что с ней происходит.

Федотов консультировался с друзьями Игоря Дятлова, расспрашивая об их быте и распорядке дня. Его смущает, что палатка стояла на продуваемом склоне: приготовить еду там нельзя, печка устанавливается только в лесной зоне, а костер на улице не разведешь. При этом, по его словам, оставленный включенным фонарик было видно за полтора километра — значит, группа покидала место без паники и думала, что вернется. В уголовном деле, отметил гид, причина гибели описана как «непреодолимая сила», но что именно под ней подразумевается, не раскрыто. Ему также непонятно, как десятый участник Юрий Юдин в одиночку прошел с защемленным седалищным нервом 20 километров и остался жив, почему группа так долго шла по маршруту и зачем взяла непрактичную подвесную печку.

По версии Федотова, туристы отправились туда не только ради похода: советские студенты часто получали дополнительное задание, например от лесной промышленности, а палатка служила наблюдательным пунктом. Основной лагерь, считает он, находился в лесной зоне, и в силу каких-то обстоятельств что-то пошло не так. Версию о постороннем вмешательстве он отвергает.