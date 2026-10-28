Палатка в пустыне и огонь под запретом: что нужно знать о кемпинге в ОАЭ

С ноября по март в Объединенных Арабских Эмиратах устанавливается комфортная погода для кемпинга, и туристам напомнили о правилах отдыха на природе. Как отмечается, требования зависят от места: для кратковременной ночевки в пустыне Дубая предварительное разрешение обычно не требуется, однако на пляжах, в природных заповедниках и на оборудованных кемпинговых площадках действуют отдельные нормы, передает портал « Русские Эмираты ».

Для размещения палатки на частной территории нужно согласие владельца, а новичкам рекомендуют выбирать оборудованные площадки с удобным подъездом.

В базовый набор туриста входят палатка, матрас, спальный мешок, теплая одежда, питьевая вода, продукты, аптечка, фонарь, внешний аккумулятор, офлайн-карты и пакеты для мусора. Для поездок в отдаленные районы пустыни понадобятся полноприводный внедорожник, опыт езды по песку и оборудование для эвакуации; новичкам советуют ехать с опытными водителями и заранее сообщать близким маршрут и время возвращения. Тем, у кого нет снаряжения, доступны организованные кемпинги и глэмпинги.

Разводить огонь можно только в разрешенных местах и оборудованных очагах, рядом должны быть вода или огнетушитель. Перед уходом или сном огонь необходимо полностью потушить; угли и барбекю нельзя использовать внутри палатки, а остывшую золу следует утилизировать надлежащим образом, не закапывая в песок. При выборе места для лагеря стоит избегать сухих русел рек, низин и участков, подверженных затоплению: внезапные паводки возможны даже без дождя над лагерем. Весь мусор, включая пищевые отходы и окурки, нужно забирать с собой; громкая музыка, крики и яркий свет мешают животным и другим отдыхающим. Нельзя разбивать лагерь на звериных тропах, у водопоев и на путях миграции, кормить или тревожить животных, перекрывать подъезды к домам и маршрутам экстренных служб. В заповедниках необходимо соблюдать установленные правила.

В ОАЭ перечислили десять мест для отдыха на природе в разных эмиратах, включая озера Сухайла в Дубае, Джебель-Джайс и Вади-Шавка в Рас-Аль-Хайме, кемпинговые домики Масфут в Аджмане, пустынный парк Джебель Хафит в Аль-Айне, парк приключений Фуджейры, Hatta Wadi Hub в Дубае, национальный парк Млейха в Шардже, плато Вади-Сана — Вади-Сидр в Фуджейре и острова Сарая в Рас-Аль-Хайме.