Палец в тубусе и врач с кусачками: чем обернулся модный тренд на роллы для москвички

В Москве зафиксировали первую пострадавшую от модного гастрономического тренда — роллов в тубусах. Девушка так проголодалась во время прогулки по парку, что попыталась достать ролл пальцем вместо специальной палочки, после чего палец намертво застрял внутри цилиндрической упаковки. Самостоятельно освободиться она не смогла.

Подруги обратились к проходившим мимо полицейским, и те сопроводили пострадавшую к врачу. Медику пришлось разрезать дно тубуса кусачками, чтобы извлечь палец. Девушка отделалась испугом, серьезных травм удалось избежать.

Формат роллов в тубусах пришел в Москву весной 2026 года из Нью-Йорка. Суши помещают в цилиндрическую упаковку с поршневым механизмом, который выталкивает ролл снизу вверх. Такой способ удобен для еды на ходу, и несколько столичных ресторанных сетей уже предлагают в тубусах «Филадельфию», «Калифорнию» и другие популярные позиции. Тренд быстро разошелся в соцсетях.