По его мнению, южная часть Сахалина и Курилы были утрачены не по вине царя, как утверждают коммунисты, а из-за предательства в высших эшелонах власти. Куроптев считает, что ставить памятник человеку, при котором были расстреляны, замучены и отправлены в лагеря сотни тысяч русских людей, просто нельзя.

При этом член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов рассказал «Абзацу», что вопрос о демонтаже памятника, скорее всего, продолжат обсуждать парламентарии нового созыва от партии после выборов в Госдуму. Он пытался связаться с местными властями по телефону, но трубку не взяли. По мнению Харитонова, заменить монумент необходимо, поскольку при Николае II остров был частично утрачен в русско-японской войне. А при Сталине, напомнил он, с японским империализмом было покончено, и Курилы с Сахалином стали российскими.