Памятник родителям Киркорова оценили в ₽100 млн: из чего сложилась астрономическая сумма

Памятник родителям народного артиста России Филиппа Киркорова, открывшийся на Троекуровском кладбище, мог стоить свыше ₽100 млн. Такое предположение в беседе с « Абзацем » высказал эксперт похоронного дела Петр Федоров.

По его словам, сумма складывается из нескольких составляющих: материалов, их обработки, художественных элементов, фотографического сходства, освещения, сложности работы и установки. Федоров отметил, что специалисты по художественному оформлению — узкопрофильные, а точного сходства невозможно достичь только на станке. Часть работы выполняется через компьютер, но в любом случае требуется труд художника, который тоже стоит денег.

Эксперт добавил, что с учетом создания проекта, его согласования и самих работ на все могло уйти примерно год.