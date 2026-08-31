«Панельные гетто без кавычек»: журналист проехал по новостройкам Челябинска и рассказал, во что превратили северо-запад

Журналист 74.RU Артем Краснов подверг резкой критике новую панельную застройку на северо-западе Челябинска. По его мнению, районы «Академ» и «Парковый», которые ранее продвигали как «новый центр» города, фактически стали образцами недорогого и архитектурно бедного жилья.

Краснов отметил, что такие локации, как «Академ», расположены удачно — рядом городской бор и формирующийся деловой центр, однако вместо современного образа Челябинска там появились «дома-великаны» и устаревшая планировка. Основные претензии — плотная панельная застройка, дефицит зеленых зон и дворов, обилие стоянок, а также слабая растительность, которая уже местами погибла.

«Парковый», по словам журналиста, не оправдывает даже названия: передвижение по району он сравнил с лабиринтом, а сам проект назвал быстрым освоением денег на волне льготной ипотеки. Краснов считает, что решения о подобной застройке определили облик Челябинска на десятилетия вперед, но в приоритете были прибыли, а не интересы города.

При этом автор признал, что сам живет в панельном доме 2004 года и не выступает против технологии как таковой. По его мнению, проблема не в панелях, а в градостроительных решениях: этажности, планировке и эстетике. Он допустил, что панельное жилье можно сделать привлекательным, но оно окажется дороже. Однако в Челябинске, по его словам, половину города «загадили архитектурными примитивами».