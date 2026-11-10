Пансионат под жилой крышей: прокуратура требует закрыть учреждение в Стрельне из-за нарушений

Прокуратура Петербурга требует закрыть частный пансионат в Стрельне за нарушения

Общество

Прокуратура Петродворцового района Петербурга потребовала закрыть частный пансионат для пенсионеров и инвалидов, который признали небезопасным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Петербургу. Надзорный орган установил, что индивидуальный предприниматель оборудовал жилое помещение на 1-м проезде Свободы в поселке Стрельна под пансионат для круглосуточного пребывания пожилых людей и постояльцев с ограничениями по здоровью.

При этом социальную и медицинскую помощь жильцам оказывают в небезопасных условиях: проверка нашла многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, выбранный участок земли не подходит для ведения бизнеса. Прокурор района направил в суд иск, в котором потребовал закрыть пансионат и использовать здание по назначению. Пока заявление находится на рассмотрении.

Таким образом, по данным ведомства, речь идет не о претензиях к качеству отдельных услуг, а о самом размещении учреждения: и помещение, и земельный участок используются не так, как предусмотрено нормами.

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