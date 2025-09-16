Пара чуть не лишилась миллиардного выигрыша в лотерею

Австралийская супружеская пара, выигравшая в лотерею огромную сумму денег, чуть не упустила свой шанс и заставила организаторов розыгрыша понервничать. Об этом пишет People.

Пожилая пара из Австралии едва не потеряла свой лотерейный выигрыш в миллиард рублей из-за обычной забывчивости. Как сообщает People, супруги регулярно участвовали в лотереях, но никогда не рассчитывали на крупный выигрыш. В этот раз, купив билет и положив его на холодильник, они просто забыли о нем.

Тем временем организаторы лотереи забеспокоились, что победитель, выигравший 20 миллионов австралийских долларов, не выходит на связь. Когда же супруги наконец обратились за выигрышем, выяснилось, что они просто не могли найти время, чтобы проверить билет. Теперь пара планирует поделиться частью выигрыша с семьей и купить небольшой дом.

