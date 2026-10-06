Парящий червь размером с ноготь: что за существо заметили у Русского острова?
Vostokmedia: у Русского острова заметили японского псевдоцеруса
В Приморье у Русского острова заметили японского псевдоцеруса — миниатюрного морского плоского червя размером около сантиметра. Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на дайвера Сергея Труболыса. Существо размером с ноготь обнаружили в водах Японского моря.
На видео у заброшенной сетки псевдоцерус демонстрирует необычный способ передвижения: он не плывет привычным образом, а парит, волнообразно изгибая края тела. Это создает эффект неспешного танца. Автор ролика сравнил движения червя со строками древней морской песни, а само создание назвал целой вселенной тихого подводного изящества. По его словам, этот образ точно передает хрупкую красоту обитателя глубин.