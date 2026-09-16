Минтранс России представил новый дорожный знак, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Образец показали на Международном фестивале молодежи.

Как сообщили в ведомстве, выбранный вариант определили по итогам опроса, проведенного в июле среди подписчиков канала Минтранса в «Максе». В голосовании участвовали почти 4 тыс. человек. Первый из семи предложенных дизайнов получил 46% голосов.

Сейчас Минтранс занимается внесением изменений в правила дорожного движения. Следом планируется скорректировать соответствующий ГОСТ, после чего новый символ сможет появиться на российских улицах.