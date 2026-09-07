Партии, которая выступает за Россию, не хватило 7%: что будет с АдГ после ее первой победы на выборах

Политолог Юрий Светов в беседе с « Абзацем » оценил победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. По его мнению, это хороший, но не переломный результат: для продвижения инициатив АдГ необходимо заручиться поддержкой лояльных партий.

Светов пояснил, что полученных голосов недостаточно для самостоятельного формирования правительства. Теоретически возможно правительство меньшинства, однако тогда инициативы партии будут блокироваться. Он напомнил, что перед выборами в Германии активно обсуждался вопрос брандмауэра — технологии, при которой партию не берут ни в какие коалиции. По мнению политолога, пока неясно, возведут ли такой барьер в отношении АдГ. Для полноценной работы партии нужно еще около 7% голосов и союзник — например, левые или «Союз Сары Вагенкнехт».

Эксперт отметил, что Саксония-Анхальт сильнее других регионов пострадала от разрыва связей с Россией, что могло повлиять на результаты АдГ, выступающей за восстановление сотрудничества. Светов назвал произошедшее «щелчком по носу» для председателя ХДС Фридриха Мерца, чей рейтинг снизился, однако говорить о переломном моменте в политике Германии, по его словам, преждевременно.