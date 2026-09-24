Паспорт больше не нужен? Минтранс и ФСБ готовят отмену обязательного предъявления документа при биометрии

Минтранс вместе с ФСБ прорабатывает возможность разрешить пассажирам, прошедшим биометрическую идентификацию, не предъявлять паспорт при предполетном досмотре. Для этого потребуется скорректировать законодательство и нормативные документы в сфере транспортной безопасности. Об этом пишет « ТурДом » со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».

Одновременно ведомство намерено расширять применение технологии в российских аэропортах. Сейчас заявки на участие в эксперименте подали Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск. В 2027 году к сервису планируют подключить Внуково, Красноярск и Сочи. Еще девять аэропортов — Минеральные Воды, Казань, Уфа, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Ульяновск, Киров и Бугульма — заявлены на 2028 год. В 2029-м к проекту рассчитывают присоединить Брянск и Анапу, а в 2030-м — Ярославль, Краснодар и Якутск.

Сейчас Единая биометрическая система уже позволяет реже предъявлять документы на отдельных этапах обслуживания перед вылетом. Однако полностью заменить паспорт она пока не может из-за действующих норм транспортной безопасности. Предлагаемые изменения должны снять это ограничение.