Паспорт больше не нужен? Минтранс и ФСБ готовят отмену обязательного предъявления документа при биометрии

Авиаторщина: пассажиры с биометрией смогут пройти досмотр на рейс без паспорта

Общество

Минтранс вместе с ФСБ прорабатывает возможность разрешить пассажирам, прошедшим биометрическую идентификацию, не предъявлять паспорт при предполетном досмотре. Для этого потребуется скорректировать законодательство и нормативные документы в сфере транспортной безопасности. Об этом пишет «ТурДом» со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».

Одновременно ведомство намерено расширять применение технологии в российских аэропортах. Сейчас заявки на участие в эксперименте подали Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск. В 2027 году к сервису планируют подключить Внуково, Красноярск и Сочи. Еще девять аэропортов — Минеральные Воды, Казань, Уфа, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Ульяновск, Киров и Бугульма — заявлены на 2028 год. В 2029-м к проекту рассчитывают присоединить Брянск и Анапу, а в 2030-м — Ярославль, Краснодар и Якутск.

Сейчас Единая биометрическая система уже позволяет реже предъявлять документы на отдельных этапах обслуживания перед вылетом. Однако полностью заменить паспорт она пока не может из-за действующих норм транспортной безопасности. Предлагаемые изменения должны снять это ограничение.

Читайте также

Цифровизация призыва: как не стать жертвой собственного аккаунта

Цифровизация призыва: как не стать жертвой собственного аккаунта

Работают 44 участка: Долгопрудный активно включился в выборы

Работают 44 участка: Долгопрудный активно включился в выборы

«Углубленка больше не обязательна». Новый стандарт для старших классов вступит в силу 1 сентября 2027 года

«Углубленка больше не обязательна». Новый стандарт для старших классов вступит в силу 1 сентября 2027 года

Инжир вместо сладостей: врач оценил пользу фрукта для организма

Инжир вместо сладостей: врач оценил пользу фрукта для организма

Дофаминовая ловушка или древний инстинкт: ученый сравнила сбор грибов с игроманией

Дофаминовая ловушка или древний инстинкт: ученый сравнила сбор грибов с игроманией

В Госдуме рассказали, как оформить старый гараж без документов

В Госдуме рассказали, как оформить старый гараж без документов

Меркурий засыхает как сухофрукт: исследование изменило представление ученых о планете

Меркурий засыхает как сухофрукт: исследование изменило представление ученых о планете

«Щедрость по-русски». Россияне стали оставлять чаевые на 18% чаще

«Щедрость по-русски». Россияне стали оставлять чаевые на 18% чаще

«Напитаться кровью»: Россиян предупредили об агрессивных мухах и осах

«Напитаться кровью»: Россиян предупредили об агрессивных мухах и осах

В 30 лет не поздно, а в 40 — тем более: россияне раскрыли идеальный возраст для новой профессии

«У ребенка пропал аппетит и сон». Учитель перечислил признаки переутомления школьников

«У ребенка пропал аппетит и сон». Учитель перечислил признаки переутомления школьников

От порога до участка: волонтеры помогают проголосовать жителям Химок

От порога до участка: волонтеры помогают проголосовать жителям Химок

Добавьте mosregtoday.ru в избранное