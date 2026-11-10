Паста без вины и салон ради прически: чему стоит поучиться у итальянок после 50

Российская тревел-блогерша, переехавшая в Италию, рассказала о привычках местных женщин, которые ее приятно удивили: по ее наблюдениям, итальянки иначе относятся к возрасту, внешности, питанию и физической активности. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Тут вам не там».

Первое, на что обратила внимание россиянка, — любовь к пешим прогулкам: многие местные жительницы предпочитают ходить пешком даже на небольшие расстояния, а по выходным отправляются в горы. Среди знакомых блогерши есть итальянки около 50 лет, способные без особых трудностей пройти 10 километров по горным тропам. Еще одна особенность — отношение к старению: итальянские женщины не считают возраст поводом отказываться от путешествий, велосипеда или активного отдыха, а некоторые продолжают работать даже после выхода на пенсию.

Особое внимание местные жительницы уделяют волосам: регулярно посещают салоны красоты и предпочитают ухоженные прически. Наконец, россиянку впечатлило спокойное отношение к еде — женщины в Италии могут позволить себе пасту, десерт или кофе со сладостями, не испытывая постоянного чувства вины. При этом блогерша подчеркнула, что далеко не все итальянки ведут одинаковый образ жизни, но именно умение получать удовольствие от повседневных вещей она считает привычкой, которой стоит поучиться.