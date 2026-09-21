Патриарх Кирилл надеется на сотрудничество РПЦ и Минэнерго: Цивилеву 65 лет
Патриарх Кирилл: надеюсь на развитие соработничества РПЦ с Минэнерго
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра энергетики России Сергея Цивилева с 65-летием. В поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ, он выразил надежду на дальнейшее развитие соработничества Русской православной церкви и Минэнерго.
Патриарх пожелал Цивилеву доброго здоровья, щедрой помощи от Господа и успехов в дальнейшем служении на благо Отечества. Он также отметил, что, возглавляя одно из ключевых министерств и обладая большим профессиональным опытом, Цивилев прилагает немало усилий для обеспечения энергетической безопасности России.