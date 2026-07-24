Патриарх Кирилл освятил храм, куда 450 лет назад принесли обретенную Казанскую икону

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 июля, в день явления Казанской иконы Божией Матери, освятил восстановленный храм Николы Тульского в Богородицком монастыре Казани. Торжества собрали верующих со всей страны, прибывших на традиционный крестный ход.

Никольская церковь — одна из старейших в столице Татарстана. Именно сюда в 1579 году принесли обретенную икону, в честь которой позже построили и сам монастырь, и собор. Возвращение храма к жизни стало очередным этапом масштабного возрождения обители: ранее здесь уже отремонтировали Крестовоздвиженский храм и заново отстроили собор Казанской иконы Божией Матери, который патриарх освятил в 2021 году.

После праздничного богослужения глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил предстоятеля за помощь в сохранении межрелигиозного мира в республике. Он отметил, что благодаря патриаршей поддержке в регионе царят мир и согласие между верующими, и напомнил слова патриарха с форума «Россия — Исламский мир» о том, что православие и ислам способны спасти этот мир. В ответ патриарх Кирилл выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы между христианами и мусульманами России.

В день торжеств патриарх также вручил церковные награды. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл — ордена Александра Невского II степени, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов — ордена Даниила Московского II степени.

Одновременно на площади перед собором прошла благотворительная акция «Белый цветок». Все собранные от продажи бумажных цветов, изготовленных детьми, средства направят на подготовку детей из нуждающихся семей к школе. Глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова напомнила, что акция имеет глубокие исторические корни: в начале XX века белый цветок был символом борьбы с туберкулезом, а инициатором благотворительных сборов выступала царская семья.