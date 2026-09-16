Пауэрбанк отбирают прямо на досмотре: где проходит граница и как не остаться без зарядки в отпуске

Туристы все чаще сталкиваются с конфискацией пауэрбанков при личном досмотре в аэропортах. Причина — жесткие международные требования к провозу литий-ионных батарей, связанные с риском самовозгорания на борту. Как сообщает tourprom.ru , внешние аккумуляторы превратились в главный источник конфликтов на досмотре.

В зарегистрированном багаже пауэрбанки запрещены — их можно перевозить только в ручной клади. Ошибка в размещении может привести к экстренной посадке. В мае самолет easyJet, летевший из Египта в Великобританию, сел в Риме из-за того, что пассажир оставил подключенный к пауэрбанку телефон в чемодане.

Базовые лимиты для ручной клади: до 100 Вт·ч — разрешено без согласования, от 100 до 160 Вт·ч — требуется одобрение перевозчика, свыше 160 Вт·ч — полный запрет. Отдельное правило касается маркировки: если наклейка с емкостью стерлась, устройство конфискуют, так как офицеры не могут подтвердить его безопасность. С этим уже массово сталкиваются в Южной Корее и Европе.

Правила продолжают ужесточаться. Japan Airlines снижает максимальный лимит для ручной клади со 160 до 100 Вт·ч с января 2027 года. В аэропортах Пекина, Шанхая и Гуанчжоу проверки особенно строгие: пауэрбанк должен иметь штамп China Compulsory Certification (3C). Китайские калибраторы настроены точнее — на Reddit описан случай, когда устройство прошло проверку TSA в США как «до 100 Вт·ч», а в Гуанчжоу показало 106 Вт·ч и было изъято. Кроме того, на борту китайских авиалиний запрещено пользоваться пауэрбанками даже в ручной клади.

Чтобы перевести mAh в Вт·ч, нужно умножить емкость в миллиампер-часах на напряжение батареи (обычно 3,7 В) и разделить на 1000. Пауэрбанк на 20 000 mAh — это примерно 74 Вт·ч, что разрешено. Устройство на 30 000 mAh — уже 111 Вт·ч, что в Китае конфискуют.