Пьем жаропонижающие, а не витамины: из-за каких ошибок мы не может быстро выздороветь даже при простуде

Летом особенно обидно простудиться. Первые признаки недуга начинаются с чихания, заложенности носа, боли в горле и слабости. Если принять нужные меры, то можно сильно не разболеться.

Лучше, конечно, избежать болезни, чем ее лечить. Чистые руки, маски и соблюдение дистанции не потеряли актуальности для предупреждения заражения вирусными инфекциями, передающиеся воздушно-капельным путем.

«Также важно прививать полезные привычки. Например, регулярно выходить на прогулки, принимать контрастный душ, посещать бани, заниматься спортом на свежем воздухе. Такой организм сможет перенести простуду проще и быстрее», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Однако если появились первые признаки простуды, такие как слабость, сонливость, снижение работоспособности, першение в горле, заложенность носа и другие, то необходимо как можно быстрее пресечь размножение вирусов и повысить иммунитет.

«В первую очередь необходимо отоспаться. Именно во время сна в организме вырабатывается мелатонин, который повышает иммунную систему. Во-вторых, восполнить дефицит витаминов группы D и С, которые присутствуют в продуктах, а также в лекарственных препаратах, но их стоит принимать только после консультации врача», – уточнила эксперт.

На начальном этапе заболевания многие начинают сбивать температуру. Но это неправильно, ведь это нормальная защитная реакция организма. Пить жаропонижающие необходимо при высокой температуре, которая сопровождается сильным ознобом и головной болью. Также купировать проявление болезни помогут противовирусные препараты.

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