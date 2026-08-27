Пенсионерка схватилась за нож: 46-летний мужчина умер от ранения после конфликта с матерью — детали
СК Кузбасса: 72-летняя женщина задержана за убийство сына в Белове
В городе Белово Кемеровской области задержана 72-летняя женщина по подозрению в убийстве 46-летнего сына. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Следственный комитет Кузбасса.
По данным следствия, трагедия произошла 25 августа после ссоры между родственниками. Пенсионерка нанесла сыну ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Мужчина скончался от полученных травм.
В СК Кузбасса уточнили, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления — нож. Допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. Проводятся и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.