В городе Белово Кемеровской области задержана 72-летняя женщина по подозрению в убийстве 46-летнего сына. Об этом сообщает « Сiбдепо » со ссылкой на Следственный комитет Кузбасса.

По данным следствия, трагедия произошла 25 августа после ссоры между родственниками. Пенсионерка нанесла сыну ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Мужчина скончался от полученных травм.

В СК Кузбасса уточнили, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления — нож. Допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. Проводятся и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.