Снижение рождаемости в России и одновременный рост доли пожилых людей — процессы, которые на первый взгляд кажутся парадоксальными. Медицина научилась спасать больше детей, чем несколько десятилетий назад, но молодежи от этого не становится больше. Врачи и демографы объяснили, почему так происходит, пишет Ufa1.ru .

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент БГМУ Эльвира Гильванова отметила, что напрямую сравнивать поколения некорректно. Те, кому сегодня около 70 лет, родились в 1950–1960-х, когда младенческая смертность была значительно выше и выживали в основном крепкие дети. Сейчас ситуация принципиально иная: смертность младенцев снизилась до европейского уровня, и благодаря развитию здравоохранения выживают дети с хроническими и другими проблемами здоровья. Поэтому доля людей с заболеваниями в следующих поколениях выглядит иначе не потому, что люди стали слабее, а потому что медицина сохраняет больше жизней. Кроме того, сегодня многие болезни выявляют на ранней стадии благодаря диспансеризации и чекапам.

Однако, как объяснил демограф и экономист Рустем Шайахметов, главная причина демографического перекоса — резкое сокращение рождаемости. По сравнению с пиковым 2014 годом число рождений в России существенно упало, а в Башкирии падение еще заметнее. Одновременно стало меньше женщин репродуктивного возраста: сказывается низкая рождаемость конца 1990-х и начала 2000-х. Дополнительный фактор — миграция: молодые женщины чаще уезжают из республики после школы или вуза. По оценке Шайахметова, миграционный отток может снижать рождаемость в Башкирии до 10%.

Таким образом, пожилых становится больше потому, что медицина лучше сохраняет жизнь, но в следующие поколения входит меньше детей. Оба процесса могут происходить одновременно.