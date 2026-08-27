Жителям крупных российских регионов стало проще накопить на переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Если раньше на это требовалось 16 среднемесячных зарплат, то теперь — 14. Об этом сообщает « РБК-Недвижимость ».

По данным издания, разница между стоимостью однушки и двушки сократилась как в рублях, так и относительно доходов. За три месяца индекс расширения жилья уменьшился в 11 крупных регионах. Сильнее всего показатель снизился в Ленинградской области — сразу на пять среднемесячных зарплат. Еще в шести регионах индекс переезда за тот же период упал менее чем на два месяца.