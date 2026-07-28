В Сочи горная река Псезуапсе унесла двух туристов в Черное море. Один мужчина погиб, судьба второго остается неизвестной. Трагедия произошла 27 июля в Лазаревском районе в районе пляжа «Багратион». Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

По данным ведомства, люди переходили реку вброд, когда течение и волна смыли их в море. Тело одного туриста спасатели обнаружили в акватории в 50 метрах от береговой линии, эвакуировали на сушу и проводили реанимационные мероприятия до прибытия скорой помощи, однако врачи констатировали смерть. В поисках второго мужчины задействованы водолазы и катер МЧС.