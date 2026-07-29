На Даниловской набережной полицейские задержали 41-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в том, что после короткого разговора выстрелил мужчине в ногу из травматического пистолета. У потерпевшего диагностировано огнестрельное ранение. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, информация о ранении поступила в отдел полиции, и на место немедленно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы Даниловского района. Потерпевший рассказал, что после непродолжительной беседы незнакомец выстрелил ему в ногу и скрылся. Медики подтвердили характер травмы. Используя полученные приметы, полицейские обнаружили подозреваемого в подъезде одного из домов на той же набережной. При личном досмотре у него изъяли травматический пистолет.

Следователь отдела МВД по Даниловскому району возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.