Переливание крови и Альцгеймер: новое исследование указало на редкий, но теоретический риск

Ученые из Университетского колледжа Лондона допустили, что в исключительных случаях болезнь Альцгеймера теоретически может передаваться вместе с донорской кровью. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Традиционно заболевание связывают со старением, генетикой и образом жизни. Однако в последние годы появились данные, что патологические белки, характерные для болезни, при определенных обстоятельствах способны переноситься между людьми. Новый обзор посвящен бета-амилоиду — белку, который при Альцгеймере накапливается в мозге в виде отложений. Он также связан с церебральной амилоидной ангиопатией — состоянием, при котором амилоид откладывается в стенках сосудов мозга и повышает риск кровоизлияний.

Одним из оснований для гипотезы стало крупное исследование жителей Дании и Швеции, опубликованное в 2023 году. Оно показало: люди, получившие кровь от доноров, у которых позже возникали повторные кровоизлияния в мозг, сами чаще сталкивались с аналогичными проблемами.

Авторы предлагают провести масштабные эпидемиологические исследования и разработать методы выявления патологического бета-амилоида в донорской крови. Особое внимание, по их мнению, стоит уделить пациентам, которым требуется большое количество переливаний. При этом ученые подчеркивают: современные переливания крови пока не следует считать доказанным путем передачи Альцгеймера. Достаточных данных для оценки реального масштаба возможного риска нет, и гипотезу еще предстоит проверить.