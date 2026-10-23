«Переноска для хомяка»: почему новые правила ФПК возмутили владельцев собак и кошек

Одна пассажирка рассказала, что ее собака весит 3,4 кг, но в боксе высотой 30 см животному не встать и не сесть. Другие владельцы сравнили переноску для собак с переноской для хомяка. Сейчас жестких ограничений по отдельным сторонам контейнера нет: сумма трех измерений не должна превышать 180 см. В ФПК объяснили решение жалобами на животных, которых размещают в непредназначенных местах. Контейнеры планируют ставить на полки для ручной клади высотой до 30 см, чтобы убрать животных из проходов. При этом внутри переноски животное должно иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться на 360 градусов. Если переноска выше 30 см, пассажиру придется выкупить отдельную полку для питомца. Это условие вызвало особое раздражение. Владельцы животных также спрашивают, почему сумки и чемоданы больших размеров провозить можно. ФПК на критику пока не ответила. У авиаперевозчиков ограничения строже: под креслом высота от 20 до 30 см в зависимости от компании, на соседнем кресле — до 40 см.