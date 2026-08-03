В Канске из психоневрологического диспансера сбежали двое пациентов. Они дождались ночной проверки, переоделись в гражданскую одежду и покинули учреждение. Медики обнаружили пропажу лишь утром. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, 42-летний Олег Хватьев и 35-летняя Ольга Уткина ушли с территории диспансера на улице Муромской около полуночи 2 августа. Мужчина был одет в камуфляж, женщина — в черную ветровку. Особой приметой Хватьева названы оттопыренные уши. Оба нуждаются в медицинской помощи. Сейчас их разыскивают полиция, спасатели и волонтеры. Куда направились беглецы — неизвестно. Уточняется, что Хватьев ранее судим за угрозу убийством.