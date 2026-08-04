Переоделись и сбежали, но далеко не ушли: в Канске санитар нашел пациентов, пропавших из диспансера

В Канске Красноярского края нашли и вернули в палаты двух пациентов психоневрологического диспансера, сбежавших накануне. 42-летнего Олега Хватьева и 35-летнюю Ольгу Уткину заметил на улице санитар этого же медучреждения. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, перед побегом пациенты переоделись из больничной одежды в гражданскую: мужчина облачился в камуфляжный костюм, женщина — в черную ветровку с капюшоном, после чего они покинули диспансер на улице Муромской. Утром персонал обнаружил пропажу, к поискам подключили спасателей и силовиков, однако нашли беглецов без спецоперации — обычный санитар. Причины, побудившие Хватьева и Уткину к побегу, выясняются.