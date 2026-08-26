Перевод от мамы или друга — это серый доход? Юрист объяснил, когда банк заблокирует карту за помощь от близких
Юрист Митин: обычные переводы от родных не означают получение серого дохода
Обычные переводы от родственников и друзей сами по себе не считаются серым доходом. Однако при крупных суммах важно подтвердить происхождение денег. Об этом «Финансам Mail» рассказал юрист Юрий Митин.
Он пояснил, что безвозмездную помощь внутри семьи можно оформить договором дарения, а заем между физическими лицами — письменным договором и распиской. Крупные одиночные наличные пополнения не являются нарушением, но если за ними сразу следует вывод средств третьим лицам, суммы дробятся и у операций нет понятного экономического смысла, это почти гарантированно привлечет внимание банка и может привести к блокировке.
Митин рекомендовал сохранять банковские выписки и указывать в комментариях к платежам реальное основание перевода, если речь идет о дарении или займе. При регулярных доходах от сдачи жилья в аренду или подработок безопаснее оформлять их официально и платить налоги.