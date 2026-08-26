Обычные переводы от родственников и друзей сами по себе не считаются серым доходом. Однако при крупных суммах важно подтвердить происхождение денег. Об этом « Финансам Mail » рассказал юрист Юрий Митин.

Он пояснил, что безвозмездную помощь внутри семьи можно оформить договором дарения, а заем между физическими лицами — письменным договором и распиской. Крупные одиночные наличные пополнения не являются нарушением, но если за ними сразу следует вывод средств третьим лицам, суммы дробятся и у операций нет понятного экономического смысла, это почти гарантированно привлечет внимание банка и может привести к блокировке.

Митин рекомендовал сохранять банковские выписки и указывать в комментариях к платежам реальное основание перевода, если речь идет о дарении или займе. При регулярных доходах от сдачи жилья в аренду или подработок безопаснее оформлять их официально и платить налоги.