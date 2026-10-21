Период охлаждения и скрытые исключения: как не потерять деньги при покупке полиса

Роскачество разъяснило ключевые условия, при которых страховые компании вправе законно отказать в выплате по полису. Ведомство подчеркивает, что базовые договоры не защищают клиентов от последствий умышленных действий или занятий экстремальными видами спорта.

Согласно информации организации, страховое возмещение не предусмотрено в случаях нанесения ущерба собственному здоровью намеренно, включая попытки суицида, а также при совершении противоправных деяний. Полис покрывает исключительно непредвиденные обстоятельства. Отдельно отмечается, что стандартные пакеты не включают риски, связанные с альпинизмом, дайвингом, парашютным спортом и участием в официальных соревнованиях. Для таких активностей требуется приобретение расширенной опции, тогда как обычные пассажирские авиаперелеты по умолчанию входят в покрытие.

Специалисты рекомендуют клиентам тщательно изучать раздел договора об исключениях до момента оплаты. В случае неясных формулировок следует консультироваться с агентом. Законодательство предоставляет страхователям «период охлаждения» сроком от 14 до 30 дней, в течение которого можно расторгнуть соглашение без финансовых потерь. При наступлении страхового случая Роскачество советует незамедлительно фиксировать все обстоятельства, сохраняя медицинские справки, выписки и протоколы для упрощения процедуры доказывания своей правоты при возникновении споров со страховщиком.